127 . Als de soldaten de inwoners tegenkwamen, werden de mannen en vrouwen vermoord. Alleen de kloosters bleven gespaard van plundering. Hertog Willem had ten strengste verboden deze toevluchtsoorden aan te vallen.

Elke avond hoorde Josephine de afschuwelijke verhalen van teruggekeerde soldaten. Sommigen kwamen triomfantelijk terug van hun plundertocht, met hun zakken vol kostbaarheden. Maar anderen keerden zwijgend en enigszins beschaamd terug.

Roux had zijn regiment verboden om het terrein van Hastings te verlaten. Alleen Julian volgde zijn voorbeeld en verbood ook zijn mannen om te plunderen. Het moreel onder de soldaten verbeterde duidelijk. De voorraden waren aangevuld. Nu ze niet meer doelloos af hoefden te wachten, was de onrust verdwenen.

Na een aantal dagen werd er weer een Engelse brief onderschept. Daaruit bleek dat koning Harold te horen had gekregen dat het zuiden van zijn land volledig verwoest werd. Zoals de hertog al had g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .