197. Ik ruik de lijken door de kier onder de deur. De geur doet me denken aan rotte appels en petroleum. Een welkome zucht koude lucht blaast in mijn gezicht als ik de achterdeur opendoe. Er rijden auto’s en bezorgers met handkarren en er lopen mensen met maskers voor en dikke jassen aan. Maar niemand lijkt me op te merken als ik de boulevard over loop, zonder jas en zonder masker. Iedereen is volledig gericht op zijn eigen reden waarom ze zich buiten op straat wagen terwijl er een plaag heerst.