Typisch Eijsden

Eijsden is een dorp in het zuidelijkste puntje van Limburg aan de Maas. Peter en Diana vonden de liefde voor elkaar. Kort daarna kreeg Peter de diagnose ALS (een progressieve zenuw/spierziekte). Peter heeft veel zorg nodig en die geeft Diana hem. Het leven wordt praktisch steeds ingewikkelder, maar de liefde blijft. Jannie is fan van Tom Dumoulin en zijn café in Eijsden staat helemaal in het teken van de wielrenner.

