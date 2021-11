De mannen rijden in een auto van 25 jaar oud zonder navigatiehulp en kiezen voor andere wegen dan snelwegen. ‘Wij willen met deze tocht aandacht vragen voor moderne slavernij’, schrijven de twee. ‘De vrijheid die dit avontuur uitstraalt, staat in schril contract met het gebrek aan vrijheid van helaas nog miljoenen kinderen, vrouwen en mannen wereldwijd. Ruim veertig miljoen mensen zitten vandaag de dag vast in moderne slavernij en worden dagelijks uitgebuit.’ Wie de mannen wil sponsoren, kan dat doen via www.iceroadman.nl.

basisschool maakt afspraak met TechLab

Basisschool De Wegwijzer uit Oosterwolde heeft een overeenkomst ondertekend waarin is afgesproken om de komende..

