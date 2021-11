Mijn dochter is in de kamer aan het spelen met haar drie jongens van vier, twee en nul jaar. De tweejarige geeft een speeltje aan zijn kleine broertje. Daarop zegt zijn grote broer: ‘Geef hem maar zijn krabje, dat is zijn lievelings.’ Mijn dochter vraagt aan de vierjarige wat zijn lievelings is. Na even nadenken zegt hij: ‘mijn konijn’. Aan mijn dochter vraagt hij: ‘Wat is jouw lievelings?’ Mijn dochter denkt na en zegt nog niks. Dan zegt de vierjarige: ‘Je mag best zeggen dat dat je telefoon is!’