Toen poes Lida uit Peize eind september gehavend door de dierenambulance thuis werd gebracht, dachten haar baasjes aanvankelijk dat ze met een ander dier had gevochten. Tot de dierenarts acht kogeltjes uit het lijf van Lida haalde. Haar linkeroog moest dichtgenaaid worden. De baasjes komen graag in contact met mensen die meer weten over de beschieting van Lida, schrijft RTV Drenthe. Voor de gouden tip is een beloning van 500 euro uitgeloofd.

Lego-landschap in etalage van bistro is ‘groot succes’

Jeroen Sijtsma, die als kok bij Peter’s Bistro in Utrecht werkt, heeft tijdens de lockdown van vorig jaar een Lego-landschap in de etalage van het restaurant gebouwd. Dat was toen een groot succes, zegt Sijtsma tegen RTV Utrecht. Zijn bouwsels staa..

