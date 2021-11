07.08 Wijs Paleis 07.30 Joseph Prince Ministries 08.00 Joyce Meyer 08.30 Kom Zing Mee 09.00 Hour of Power 10.00 In Touch 11.00 Verbonden met Israël 11.30 Bloom Today 12.00 Eurospirit 12.30 Superboek 13.00 Jezus Leven 13.30 Another life 14.00 Chip Ingram 14.30 Arjan en Efi Knevel 15.00 Joseph Prince Ministries 15.30 In Touch 16.30 Jezus Leven 17.00 De Boekenberg 17.09 Wijs Paleis 17.30 The Drive TV

18.00 The 700 Club 18.30 Onderweg 19.00 Wind at My Back 19.30 Gospel Truth 20.00 Planetshakers TV 20.30 Uitgelicht! 21.00 Kracht & Luister 22.00 Joyce Meyer 22.30 The 700 Club 23.00 Uitgelicht! 23.30 Travel the road

