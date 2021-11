Sommige Duitse kerstmarkten open, andere blijven dicht om corona

Nederlanders die een bezoek willen brengen aan een traditionele Duitse kerstmarkt, doen er goed aan zich voor vertrek te informeren. Markten in steden als Neurenberg, Dresden en München blijven maandag dicht vanwege zorgen over de verspreiding van het coronavirus.

Grote kerstmarkten in steden als Keulen, Berlijn, Frankfurt, Karlsruhe en Hannover gaan naar verwachting wel gewoon open. Op andere plaatsen, waaronder Duisburg en Dortmund, gebeurde dat eerder al. In Nederland stelden aanbieders van busreizen naar Duitse kerstmarkten eind vorige week minder reserveringen te krijgen. Dat had te maken met onduidelijkheid over coronamaatregelen en het doorgaan van de evenementen.

Afhankelijk van waar de markten zich bevinden, kan een 2G- of 3G-beleid gelden. Bij 2G moeten bezoekers kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of zijn hersteld na een besmetting. Bij 3G volstaat ook een negatieve uitslag van een coronatest.

Voor Nederlanders die naar Duitsland willen reizen, gelden sinds zondag ook strengere regels. De Duitse autoriteiten zien Nederland vanwege de coronasituatie als een hoogrisicogebied. Dat betekent dat reizigers zich voor vertrek moeten registeren op een speciale website en bij aankomst in quarantaine moeten als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs kunnen uploaden.