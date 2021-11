Techinvesteerder Prosus profiteert van populariteit onlineshoppen

Topman Bob van Dijk spreekt van solide groei. Hij benadrukt dat Prosus zijn investeringen op het gebied van maaltijdbestellingen en het verwerken van betalingen verder heeft opgevoerd. De totale omzet bedroeg in de zes maanden tot eind september 16,6 miljard dollar, omgerekend circa 14,7 miljard euro. Dat is 29 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee liet Prosus naar eigen zeggen een sterkere groei zien dan Tencent. Dat laatste is belangrijk omdat het kopen van aandelen van Prosus ook wel wordt beschouwd als een gunstige, alternatieve manier om te beleggen in dat Chinese bedrijf.

Verkoop Tencent

Prosus deed ook goede zaken door een deel van zijn belang in Tencent te verkopen. In april haalde Prosus namelijk meer dan 12 miljard dollar op door 2 procent van zijn deelneming in dat concern af te stoten. De halfjaarwinst van Prosus dikte hierdoor aan tot zo’n 15,9 miljard dollar, van 3 miljard dollar een jaar terug. Met de opbrengst wilde Prosus geld vrijmaken voor investeringen in opkomende sectoren.

Prosus is een afsplitsing van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers, dat zijn techinvesteringen in 2019 op eigen benen zette. Naspers stak in 2001 32 miljoen dollar in het toen nog relatief kleine internetbedrijf Tencent. Inmiddels is de Chinese onderneming uitgegroeid tot een techconcern waarvan de activiteiten zich uitspreiden over chatdiensten, betalingen en games.

Prosus bezit nog altijd bijna 29 procent van Tencent. Daarnaast heeft de techinvesteerder belangen in tal van bedrijven. Zo zit de onderneming ook in Ula, een onlinemarktplaats in Indonesië, en de Roemeense webwinkel eMAG. Verder is Prosus bijvoorbeeld aandeelhouder in Swiggy, een groot maaltijdbestelplatform in India.