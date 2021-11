Aandacht voor telecomsector op beurzen na bod op Telecom Italia

De telecomsector staat maandag in de schijnwerpers op de Europese beurzen door overnamenieuws in de sector. Het Italiaanse telecomconcern Telecom Italia bevestigde dat de Amerikaanse private investeerder KKR het bedrijf wil overnemen voor 10,8 miljard euro. De beurshandel staat deze week verder in het teken van de ontwikkelingen bij de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag de notulen van de laatste beleidsvergadering zal vrijgeven. Ook neemt president Joe Biden deze week een besluit over het voorzitterschap bij de centrale bank.