Eerste officiële vorst in het najaar gemeten

De eerste officiële vorstdag van deze herfst is een feit. In De Bilt daalde de temperatuur maandag om 07.40 uur tot -0,2 graden, meldt Weer.nl.

Om van officiële vorst te spreken moet de temperatuur in De Bilt dalen tot onder het vriespunt. De eerste officiële vorst van het najaar komt een stuk later dan normaal. Gemiddeld komt de temperatuur in De Bilt voor het eerst op 2 november onder nul. Vorig jaar werd de eerste officiële vorst in de herfst nog later gemeten, toen gebeurde dat pas op 29 november.

De laatste keer dat het in De Bilt vroor was dit jaar op 23 april. Toen daalde de temperatuur naar -1,7 graden. De eerste lokale vorst werd dit jaar wel een stuk eerder gemeten, op 16 oktober. Toen daalde de temperatuur in Twente en Ell al onder het vriespunt, met respectievelijk -0,5 en -0,6 graden.