Bondsraad Duitsland stemt unaniem in met nieuwe coronawet

De Bondsraad in Duitsland, het hogerhuis van het parlement, heeft unaniem ingestemd met een nieuwe wet die de juridische basis legt voor de coronamaatregelen in het land. Het conservatieve blok CDU/CSU dreigde de goedkeuring van de wet donderdag nog te blokkeren.

De christendemocraten van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel domineren de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de deelstaatregeringen. Zij uitten donderdag in het lagerhuis van het parlement stevige kritiek op de wet voordat die werd aangenomen. De wetgeving zou niet ver genoeg gaan, maar er is nu een compromis gesloten. De wet moet binnen drie weken geëvalueerd en zo nodig verbeterd worden.

Met de huidige noodwet voor coronamaatregelen, die donderdag afloopt, kan de sluiting van bijvoorbeeld winkels, scholen en restaurants worden bevolen. Deze mogelijkheid komt niet terug in de nieuwe wet. Wel kan de coronapas worden ingevoerd op werkplekken en in het openbaar vervoer, wat dus betekent dat mensen gevaccineerd, genezen of getest moeten zijn.

De wet is de eerste van de vermoedelijk nieuwe regering van Duitsland. De coalitiegesprekken tussen de centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP bevinden zich in een vergevorderd stadium. Zij willen volgende week hun regeerakkoord presenteren.