Met name tijdens avondspits rustiger in het ov na persconferentie

Op perrons en bij haltes is het vooral tijdens de avondspits rustiger geworden sinds de coronaregels afgelopen vrijdag zijn aangescherpt. Maar ook tijdens de ochtendspits en de late avond stapten maandag, dinsdag en woensdag minder mensen in het openbaar vervoer. Afgelopen weekend werden treinen, bussen, metro’s en trams eveneens veel minder gebruikt, zo laten gegevens van ov-chipkaartbedrijf Translink zien.

In de eerste helft van deze werkweek checkten Nederlanders 4 procent minder in bij het ov vergeleken met een week eerder. In het weekend was een afname van bijna 11 procent te zien. Eind augustus waren er voor het laatst zoveel lege stoelen in de treinen, bussen, metro’s en trams, als de herfstvakantie buiten beschouwing wordt gelaten.

Doordeweeks was de afname van het aantal passagiers het grootst tussen 17.00 en 18.00 uur. Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag gebruikten mensen gemiddeld 261.000 keer het ov in dat uur, tegen 282.000 een week eerder. Tussen 21.00 en 00.00 uur waren er gemiddeld ongeveer 12.000 minder ov-reizigers per uur. Tijdens de ochtendspits tussen 07.00 en 9.00 uur is een vergelijkbare daling zichtbaar.

Premier Mark Rutte gaf tijdens de persconferentie vorige week vrijdag het advies om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Dat was een aanscherping van een eerder advies om minimaal de helft van de werkweek vanuit huis te werken.