Chipfabrikant SK Hynix mag ASML-machines niet gebruiken in China

De Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix mag de nieuwe chipmachines van ASML niet in China gebruiken. De plannen van SK Hynix om zijn grote chipfabriek in China te vernieuwen en de productie van geheugenchips efficiënter te maken met de nieuwe apparatuur van de Nederlandse chipmachinemaker komen daarmee in gevaar. De Verenigde Staten willen namelijk niet dat de geavanceerde machines van ASML worden geplaatst in China.