Minister De Jonge snapt oproep uit zorg om vuurwerkverbod

Zorgminister Hugo de Jonge snapt ‘heel goed’ dat de zorg oproept tot een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. ‘De rek is totaal uit de zorg’, zei hij voor aanvang van de ministerraad. Daar besluit het demissionaire kabinet of er een vuurwerkverbod komt.

‘De situatie in de ziekenhuizen is natuurlijk qua ontwikkeling niet goed, laat dat duidelijk zijn’, verklaarde minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Hij wees er wel op dat burgemeesters al zelfstandig kunnen besluiten tot een vuurwerkverbod in hun gemeente.

Zijn collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zei dat het kabinet ‘de signalen die er nu komen van de artsen en burgemeesters heel serieus moet nemen’. Donderdag lekte uit dat het kabinet anders dan vorig jaar er naar neigt om dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod af te kondigen.

Noodzakelijk

Daarna kwam in de avond nog een brief van de burgemeesters, verenigd in het Veiligheidsberaad, bij Grapperhaus binnen. Zij pleiten daarin voor een algeheel vuurwerkverbod dit jaar bij oud en nieuw. De huidige druk op de zorg maakt volgens de burgemeesters zo’n verbod noodzakelijk.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) kwam vrijdag ook met een oproep voor een verbod op het afsteken van vuurwerk. ‘De kans is zeer groot dat de druk op de zorg en op zorgmedewerkers rond de jaarwisseling nog steeds extreem groot zal zijn. Extra druk door vuurwerkslachtoffers vindt de KNMG op dit moment onverantwoord.’