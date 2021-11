Britse winkelverkopen herstellen door vroege inkopen feestdagen

De winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in oktober voor het eerst in zes maanden gestegen. Britse consumenten kochten vooral speelgoed, sportuitrusting en kleding voorafgaand aan het belangrijke feestdagenseizoen.

Het volume van de verkochte goederen in winkels en online nam in oktober met 0,8 procent toe, blijkt uit cijfers van het Britse bureau voor de statistiek. In september maakten de winkelverkopen nog een pas op de plaats, na dalingen in de voorafgaande maanden. Daarmee is een einde gekomen aan de langste opeenvolgende krimp van de winkelverkopen sinds de metingen 25 jaar geleden begonnen. Economen hadden voor oktober gerekend op een stijging van 0,5 procent.

Winkels die geen voedsel verkopen, zorgden voor een volumestijging van 4,2 procent. Daarnaast verklaarden de kledingwinkels dat vroege aankopen voor de kerstdagen de verkoop stimuleerden.

Veerkracht

De brandstofverkoop daalde in oktober met 6,4 procent en keerde terug naar de meer normale niveaus, na paniekaankopen tijdens de bevoorradingscrisis bij de Britse tankstations in september. Het aandeel van de onlineverkopen daalde in oktober tot 27,3 procent door de heropening van de normale winkels. Dat is het laagste percentage sinds maart 2020, maar ligt nog altijd aanzienlijk hoger dan de 19,7 procent van voor de coronapandemie.

De stijging van de winkelverkopen zou de beleidsmakers van de Bank of England enigszins gerust kunnen stellen over de veerkracht van de consumentenuitgaven. De Britse centrale bank staat namelijk voor de afweging of ze de hard oplopende inflatie moeten aanpakken door de rentetarieven te verhogen. De centrale bank had eerder al enige bezorgdheid geuit dat een zwakke consumptie een risico zou vormen voor het economische herstel van de coronacrisis.