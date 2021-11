Unilever licht lager op Damrak na verkoop theedivisie

Was- en levensmiddelenconcern Unilever stond vrijdag bij de zakkers in de AEX-index op Beursplein 5. De onderneming kondigde aan een koper te hebben gevonden voor zijn theedivisie met daarin merken als Lipton en Pukka. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. Wel werden nog cijfers over de Britse winkelverkopen en de Duitse producentenprijzen gemeld.

Unilever maakte donderdag bij het sluiten van de beurs bekend de theetak voor 4,5 miljard euro over te doen aan investeerder CVC Capital Partners. De verkoop moet in de tweede helft van volgend jaar zijn afgerond. Het aandeel Unilever noteerde in de vroege handel 0,3 procent lager.

Zorgtechnologiefonds Philips noteerde een fractie lager. Het bedrijf zou al jaren geweten hebben van de problemen met de slaapapneuapparaten. Volgens het FD moet Philips daarom rekening houden met fors hogere schadeclaims. De Amerikaanse toezichthouder FDA kwam vorige week met een rapport naar buiten waarin het op de tekortkomingen bij Philips wees. Daarop ging het aandeel hard onderuit.

ArcelorMittal

De AEX-index werd aangevoerd door staalconcern ArcelorMittal met een winst van 1,2 procent. Ook Shell stond in de kopgroep. Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste daler. Het vastgoedfonds verloor 1,8 procent van zijn beurswaarde. De hoofdindex noteerde na een paar minuten handelen een fractie hoger op 825,31 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1071,27 punten. ABN AMRO steeg bij de middelgrote fondsen 0,5 procent geholpen door een verhoging van het koersdoel door Morgan Stanley.

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam won bussenfabrikant Ebusco 0,4 procent. De onderneming sleepte een nieuw contract binnen van het Deense openbaarvervoerbedrijf Nobina voor de levering van 22 bussen en bijbehorende laadinfrastructuur. Eind volgend jaar moeten de bussen geleverd worden.

Ryanair

De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Londen steeg 0,3 procent. Beleggers reageerden onder andere op de eerste stijging van de winkelverkopen in zes maanden tijd.

Ryanair stond in Dublin een fractie lager. De onderneming schrapte zijn beursnotering in Londen. De Ierse budgetvlieger liet eerder al weten dat het Britse vertrek uit de EU ervoor heeft gezorgd dat de handel in aandelen in Londen minder is geworden.

De euro was 1,1338 dollar waard, tegen 1,1353 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 79,80 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 81,99 dollar per vat.