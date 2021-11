China uit kritiek op VS voor politiseren Olympische Spelen

De Verenigde Staten handelen in strijd met de olympische geest door een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing te overwegen vanwege de Chinese onderdrukking van de Oeigoerse bevolking in Xinjiang. ‘Het politiseren van sport is tegen de ‘olympische spirit’ en beschadigt de belangen van atleten van alle landen’, reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.