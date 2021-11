Unilever blikvanger op Damrak na verkoop theedivisie

Was- en levensmiddelenconcern Unilever lijkt vrijdag op de aandelenbeurs in Amsterdam de belangrijkste blikvanger, nadat het aankondigde een koper te hebben gevonden voor zijn theedivisie. Beleggers lijken verder een rustige sessie tegemoet te gaan richting het weekeinde. Bedrijfsnieuws is schaars en de agenda is nagenoeg leeg.

Wel werden nog cijfers over de Japanse inflatie gemeld. Ook zijn er nieuwe data over de Duitse producentenprijzen en Britse winkelverkopen. Verder bleek uit data van onderzoeker GfK dat het Britse consumentenvertrouwen is gestegen ondanks de oplopende inflatie. Daarmee namen de zorgen wat af dat Britten tijdens de feestdagenperiode minder geld zouden uitgeven.

Unilever maakte donderdag bij het sluiten van de beurs bekend zijn theedivisie, met daarin merken als Lipton en Pukka te verkopen aan investeerder CVC Capital Partners. Met de deal is een bedrag van 4,5 miljard euro gemoeid. De verkoop moet in de tweede helft van volgend jaar zijn afgerond. De theetak is volgens Unilever het grootste theebedrijf ter wereld en omvat 34 merken. De jaaromzet van de theedivisie bedroeg in 2020 ongeveer 2 miljard euro. De deal kwam niet helemaal als een verrassing. Unilever keek al sinds midden vorig jaar naar de toekomst van de theetak.

Ryanair

Ryanair bevestigde zijn beursnotering in Londen te beëindigen. De Ierse budgetvlieger liet eerder al weten dat het Britse vertrek uit de EU ervoor heeft gezorgd dat de handel in aandelen in Londen minder is geworden. Het bedrijf is ook genoteerd in Dublin.

Mogelijk reageren beleggers ook op de verdere coronasteunmaatregelen die aangekondigd werden. De Duitse overheid maakte bekend de coronasteun voor bedrijven die hard zijn getroffen door de pandemie te verlengen. Ook wordt een regeling verlengd waarbij Berlijn salariskosten deels op zich neemt om ontslagen te voorkomen. Ook Japan kondigde aan opnieuw diep in de buidel te tasten om het land door de crisis te loodsen. In de Verenigde Staten wordt nog gedebatteerd over de miljarden die president Joe Biden bij wet in sociaal beleid en klimaat wil steken.

Olie

De AEX-index sloot donderdag met een verlies van 0,3 procent op 825,06 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 1069,58 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,5 procent.

De euro was voorbeurs 1,1355 dollar waard, tegen 1,1353 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 79,77 dollar. Brentolie kostte ook 1 procent meer op 82,03 dollar per vat.