Muziekfotograaf Mick Rock (72) overleden

De Britse fotograaf Mick Rock, beroemd door zijn portretten van onder anderen David Bowie, Queen en de Sex Pistols, is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie donderdagavond bekendgemaakt op Twitter. Een doodsoorzaak is niet gemeld.

Rock begon met het fotograferen van muzikanten en concerten toen hij nog studeerde aan de universiteit van Cambridge. In 1972 leerde hij David Bowie kennen en was hij een tijd lang zijn vaste fotograaf. Rock is verantwoordelijk voor enkele iconische foto's van Bowie als zijn alter ego Ziggy Stardust. Ook produceerde en regisseerde hij diens videoclips van Space Oddity, Jean Genie en John, I'm Only Dancing.

Omdat de fotograaf vrijwel alle grote sterren in de jaren zeventig voor de lens heeft gehad, wordt Rock ook wel The Man Who Shot The 70s genoemd. Ook Iggy Pop, Lou Reed, Talking Heads, The Ramones en Blondie zijn in die jaren door hem gefotografeerd.

Ook in latere jaren was de fotograaf actief. Zo stonden onder anderen Lady Gaga, Snoop Dogg, Miley Cyrus en Alicia Keys model.