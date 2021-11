Installateurs en technici in Zuid-Holland leggen werk neer

Nadat eerder deze week installateurs, monteurs en technici van Noord-Hollandse en Groningse bedrijven het werk neerlegden, staken vrijdag hun collega’s uit de metaal- en technieksector in Zuid-Holland. Net als in de andere provincies gaat het om een staking van 24 uur. Inzet van de actie is een nieuwe cao met betere arbeidsvoorwaarden.

De stakers, die zich verzamelen bij de Rotterdamse Kuip, willen onder meer zorgen voor werkweken die niet te lang zijn gezien het vaak fysiek zware werk in de sector en de ploegendiensten bij veel bedrijven. Ook willen ze een loonsverhoging van 5 procent waar de werkgevers momenteel 1,4 procent bieden en maken ze zich zorgen om de vele openstaande vacatures.

Vakbond FNV denkt die onder meer op te kunnen vullen door te zorgen dat niemand minder dan 14 euro per uur betaald krijgt en door werknemers vanaf 18 jaar als volwassenen te betalen. ‘Een goede cao is voor het imago van de sector belangrijk en kan jongeren enthousiasmeren om een vak in de techniek te kiezen. De vraag om vakmensen zal onverminderd hoog blijven de komende jaren’, laat bondsbestuurder Jan Meeder weten.

Eisen niet haalbaar

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, liet eerder deze week weten de acties te betreuren. ‘Dit leidt alleen maar tot schade aan de bedrijven’, verklaarde FWT-hoofdonderhandelaar Ron Follon. Volgens hem zijn de eisen van FNV ‘absoluut niet haalbaar’.

FNV bestrijdt dat en stelt dat veel bedrijven nauwelijks getroffen zijn door corona. Dat is ‘dan ook geen reden om star de hakken in het zand te blijven zetten’. ‘Ze zullen nu echt over de brug moeten komen!’ vindt Meeder.

Ook voor volgende week staan al nieuwe acties gepland. Maandag leggen werknemers in de regio’s Utrecht, Friesland en Twente het werk een etmaal neer. Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven.