Japan heeft recordbedrag over voor herstel uit crisis

De Japanse premier Fumio Kishida heeft aangekondigd 56 biljoen yen, omgerekend 431 miljard euro, in de op twee na grootste economie van de wereld te willen pompen. Het geld, het hoogste bedrag voor een steunpakket tot nu toe, is bedoeld om het land door de crisis te loodsen. Het nieuwe pakket is volgens de premier voldoende om het Japanse volk ‘een gevoel van veiligheid en hoop’ te geven.