Outbreak Management Team vergadert weer over aanpak corona

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag samen voor overleg over het coronabeleid. Zorgminister Hugo de Jonge heeft advies gevraagd over de regels rondom het coronatoegangsbewijs.

Het kabinet stuurt aan op een 2G-beleid, waarbij mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. Bij een 1G-beleid zou juist iedereen getest moeten worden voor toegang. Vooral GroenLinks en de ChristenUnie zijn daar voorstander van. De Jonge betwijfelt of het haalbaar is zo'n groot aantal tests per week uit te voeren.

Bij 3G zijn alle drie de opties toegestaan. Dat model is nu van kracht.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus zei eerder deze week dat hij het OMT ook om advies zou vragen over een plan van de horeca om toch langer open te blijven. In dat model mogen mensen vanaf 20.00 uur niet meer binnenkomen in horecazaken, maar mogen de gelegenheden wel openblijven met de gasten die al binnen waren.

Het OMT komt vrijdag samen, maar dat wil niet zeggen dat de expertclub ook die dag met advies komt. Het kabinet kijkt op 3 december wat het effect is geweest van de coronamaatregelen die vanaf afgelopen zaterdag zijn ingevoerd.