Ontbossing Braziliaans Amazonegebied in jaar 22 procent gestegen

De ontbossing in het Amazone-regenwoud van Brazilië is tussen augustus 2020 en juli 2021 met bijna 22 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor, zei het nationale ruimteonderzoeksinstituut INPE donderdag.

De ontbossing bereikte daardoor het hoogste niveau in vijftien jaar. Het INPE schat op basis van onderzoek vanuit de ruimte dat tussen 2020 en 2021 zo’n 13.235 vierkante kilometer bos verloren is gegaan in het Amazonegebied. Dat was de grootste strook sinds er tussen 2005 en 2006 14.286 vierkante kilometer werd gekapt.

Op de VN-klimaattop in Glasgow deze maand, COP26, heeft de Braziliaanse regering de belofte gedaan de illegale ontbossing in 2028 te beëindigen, een doelstelling die een agressieve jaarlijkse vermindering van het bomenkappen vereist. In de aanloop naar de top had de Braziliaanse regering nog gesuggereerd dat het geleidelijk de ontbossing in het Amazonegebied onder controle krijgt.

‘Deze cijfers bewijzen dat ontbossing nog steeds een uitdaging is voor ons en dat we krachtiger moeten optreden tegen illegaal kappen’, zei minister van Milieu Joaquim Pereira Leite donderdag.

Mauricio Voivodic, hoofd van de het Wereldnatuurfonds in Brazilië, vertelde dat de cijfers ‘het echte Brazilië dat de regering van president Jair Bolsonaro probeert te verbergen met denkbeeldige acties en pogingen tot greenwashing in het buitenland’ blootleggen. ‘Wat de realiteit laat zien,’ zei hij, ‘is dat de regering van Bolsonaro de vernietiging van het Amazone-regenwoud heeft versneld.’