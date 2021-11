Brand in pand met deelscooters Felyx in Capelle aan den IJssel

Op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel woedt een grote brand. Het vuur begon in een gebouw aan de Radarstraat met deelscooters van het bedrijf Felyx en sloeg over naar het pand ernaast. Volgens de veiligheidsregio moeten beide panden als verloren worden beschouwd. Twee personen zijn lichtgewond geraakt, waarschijnlijk omdat ze rook hebben ingeademd. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel zijn twee straten ontruimd. ‘De bewoners van die straten worden tijdelijk opgevangen in het zwembad. Vannacht wordt bekeken of ze weer terug naar huis kunnen’, zegt hij tegen RTV Rijnmond. Volgens de lokale zender zijn vijftig mensen vanwege de rook geëvacueerd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan dat aantal niet bevestigen en houdt het op een straat waarvan een aantal huizen is ontruimd door de brandweer. Ook is een aantal bewoners gevraagd vrijwillig te vertrekken als ze dat willen. Hij weet niet wanneer de geëvacueerden weer kunnen terugkeren.

De brandweer heeft ‘groot opgeschaald’ om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden in het blok, aldus de veiligheidsregio. In een daarvan stonden boten op aanhangers, maar die zijn er uit voorzorg uitgehaald. Naar verwachting is de brandweer nog uren bezig met blussen van de ‘complexe brand’. ‘Het dak is ingestort en dat maakt dat we lastig bij het vuur kunnen komen. Bovendien zijn er veel accu’s aanwezig. Die zijn moeilijk te blussen en kunnen soms weer spontaan vlam vatten’, aldus de woordvoerder.

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden zijn via een NL-Alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten.