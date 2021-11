CBS: veel ondernemers zien hybride werken als blijvend

Bijna een derde van de ondervraagde ondernemers zegt dat hybride werken juist geen optie is vanwege het werk zelf. Dat geldt in meerdere mate voor het mkb (5 tot 250 werknemers) dan voor het grootbedrijf (250 of meer werknemers), ruim 30 procent tegenover 12 procent.

De mate waarin hybride wordt gewerkt verschilt sterk per bedrijfstak. In de horeca geven ondernemers het vaakst aan dat hybride werken geen optie is. Bij informatie en communicatie zien ondernemers hybride werken het vaakst als blijvend. Ook binnen de verhuur en handel van onroerend goed en de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder andere reclamebureaus en administratiekantoren onder vallen, zien veel ondernemers hybride werken als blijvend.

Ondernemers zien voor volgend jaar verstoringen bij leveranciers, ander gedrag van klanten en mogelijke nieuw lockdownmaatregelen als grootste invloeden van de coronapandemie op hun bedrijf.