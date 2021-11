CBS: meer omzet industrie geholpen door raffinaderijen en chemie

De omzet van de industrie is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 15 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam vooral door de plus die raffinaderijen en chemie boekten. De afzet van deze branches werd mede vooruit geholpen door de sterk opgelopen afzetprijzen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een kwartaalbericht over de industrie.