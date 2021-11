Curaçao verkort avondklok opnieuw

Restaurants, winkels en uitgaansgelegenheden, die daarvoor een vergunning hebben, mogen langer openblijven. Volgens minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas is het aantal besmettingen al enige tijd relatief laag op het eiland en liggen er nog maar weinig coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarom is besloten tot een verdere versoepeling van de avondklok. Vanaf 13 augustus gold een avondklok tussen middernacht en half vijf. Per 19 oktober ging de avondklok een uurtje later in en nu wordt er dus verder versoepeld.

‘Het uitgaansleven is een belangrijke inkomstenbron en houdt de economie draaiende’, benadrukt Pisas. Hij noemt het belangrijk dat mensen beloond worden als ze zich goed aan de regels houden. ‘Als alles goed blijft gaan, dan kan de avondklok in december helemaal weg.’