Alibaba keldert, Kohl’s en Macy’s sterke stijgers op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met wisselende koersuitslagen gesloten. De op Wall Street genoteerde Chinese webwinkel Alibaba ging fors onderuit na een tegenvallend handelsbericht. De kwartaalresultaten van de warenhuisketens Kohl’s en Macy’s vielen juist erg goed, net als de cijfers van chipconcern Nvidia.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,2 procent op 35.870,95 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4704,54 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 15.993,71 punten.

Alibaba (min 11 procent) meldde teleurstellende prestaties in de afgelopen periode en verlaagde zijn omzetverwachtingen voor het gehele jaar. De webwinkel kampte onder andere met corona-uitbraken en meer concurrentie. Ook de toegenomen regelgeving vanuit de Chinese overheid zat het bedrijf dwars. Branchegenoot JD.com publiceerde eveneens cijfers. Die in New York genoteerde Chinese webwinkel klom 6 procent. JD.com merkte een groeiende vraag naar online shoppen.

Pfizer

Beleggers waren erg te spreken over de gang van zaken bij Macy’s dat ruim 21 procent steeg. Dat gold ook voor Kohl’s dat 10,5 procent hoger werd gezet. Beide winkelbedrijven werden positiever over de prestaties dit jaar. Nvidia kreeg de handen van investeerders ook op elkaar en ging meer dan 8 procent vooruit. De producent van netwerkapparatuur Cisco Systems daalde 5,5 procent na cijfers.

Farmaceut Pfizer ging 1 procent vooruit. De Verenigde Staten hebben onder voorwaarden voor 5,3 miljard dollar aan Covid-pillen bij het bedrijf besteld. Zorgverzekeraar en apothekersconcern CVS Health klom 2,8 procent na de bekendmaking de komende jaren in de VS negenhonderd drogisterijen te gaan sluiten. Het bedrijf wil meer via internet gaan verkopen.

Apple

Apple kreeg er bijna 3 procent aan waarde bij. Volgens persbureau Bloomberg is het techbedrijf versneld aan het werken aan een volledig zelfrijdende elektrische auto die in 2025 uitgebracht zou moeten worden.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1353 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 78,98 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 81,20 dollar per vat.