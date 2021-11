Griekenland legt beperkingen op aan ongevaccineerden

Ook Griekenland heeft strengere regels aangekondigd voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Vanaf maandag mogen niet-geprikte Grieken niet langer zaken als bioscopen, bars, restaurants, kappers en sportscholen in, kondigde premier Kyriakos Mitsotakis aan.

Tot dusver waren ongevaccineerden in Griekenland wel welkom op dat soort plekken, mits ze een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud konden laten zien. Eerder stelden Oostenrijk, Duitsland, Slowakije en Tsjechië door de stijgende coronacijfers strengere regels in voor ongevaccineerden. De Griekse maatregel is een maand lang van kracht.

Mitsotakis maakte ook bekend dat zestigplussers binnen zeven maanden na hun laatste inenting een boosterprik moeten halen, als ze willen dat hun coronabewijs geldig blijft. De premier zei dat hij in Brussel gaat voorstellen die maatregel EU-breed in te stellen.

Griekenland noteerde deze maand recordaantallen coronabesmettingen. Volgens Mitsotakis is de relatief lage vaccinatiegraad het grote probleem. ‘Griekenland rouwt om onnodige verliezen, omdat het simpelweg niet de vaccinatiegraad heeft van andere Europese landen’, zei hij in een toespraak. Circa 62 procent van de Grieken is volledig gevaccineerd. De autoriteiten wilden voor de herfst aan de 70 procent zitten.