Biden overweegt politieke boycot van Olympische Winterspelen

De Amerikaanse president Joe Biden overweegt een ‘diplomatieke boycot’ van de Olympische Winterspelen in Beijing. Dat zei hij tegen verslaggevers tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau. Zo’n boycot zou inhouden dat sporters in februari wel naar China kunnen, maar Biden als staatshoofd wegblijft.

Amerikaanse media meldden onlangs dat Biden waarschijnlijk een persoonlijke uitnodiging voor de Spelen zal krijgen van zijn Chinese collega Xi Jinping.

Dat zou Biden in een lastig parket brengen, omdat binnen de G7, een groep rijke industrielanden waar ook de VS lid van zijn, een mogelijke diplomatieke boycot ook op tafel ligt. China ligt internationaal onder vuur vanwege de mensenrechtensituatie in Xinjiang, waar de Oeigoeren volgens critici worden onderdrukt.

Biden sprak eerder deze week met Xi tijdens een virtuele top. Daarbij was de diplomatieke boycot niet ter sprake gekomen, zei het Witte Huis achteraf.