Slob: ongeveer helft van de scholen moet klassen naar huis sturen

Ongeveer de helft van alle basisscholen heeft de afgelopen tijd klassen naar huis moeten sturen omdat er een coronabesmetting in de klas was of omdat een leerkracht geen les kon geven door corona. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) noemt het ‘forse aantallen’ en gaat het Outbreak Management Team (OMT) vragen ook scholen mee te nemen in het volgende advies.