‘Zucht van verlichting’ vuurwerkbranche nu verbod uitblijft

Vorig jaar gold er, tijdens de tweede coronalockdown, wel een verbod op het afsteken van vuurwerk. ‘Daar konden we toen ook achter staan’, aldus Groeneveld. ‘Maar de sfeer is nu heel anders. We merken dat mensen toe zijn aan een feestje.’

Bovendien hechten volgens BPN 10 miljoen Nederlanders waarde aan het afsteken van siervuurwerk. Nu grote evenementen al zijn afgelast, verwacht de branche dan ook dat mensen aan kleine vieringen denken. ‘Met dit besluit voorkomt het kabinet hopelijk ook dat mensen illegaal vuurwerk aanschaffen.’

70 miljoen euro

De siervuurwerkbranche zet jaarlijks voor zo’n 70 miljoen euro aan vuurwerk om rond de jaarwisseling. Bedrijven in de sector werden vorig jaar wel gecompenseerd, ‘maar er moet altijd geld bij’, aldus Groeneveld.

Dat er vorig jaar geen vuurwerk mocht worden verkocht had ook een voordeel voor de bedrijven in de branche. Er hoefde weinig te worden besteld. Van het kindervuurwerk dat vorig jaar wel mocht worden verkocht, is het dit jaar door lange levertijden vanuit China onduidelijk of er genoeg zal zijn om aan de vraag te voldoen.

Vuurwerkbedrijven zijn eerder deze maand al begonnen met het uitleveren van het vuurwerk aan winkels. ‘Het is een hele operatie’, legt Groeneveld uit. ‘We konden niet langer wachten anders zouden we niet meer op tijd klaar zijn.’