Speciale gezant Nederland in Afghanistan voor overleg met Taliban

Een gezant van het ministerie van Buitenlandse Zaken is donderdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul geweest voor overleg met de Taliban. Het was voor het eerst sinds eind augustus dat weer een Nederlandse diplomaat in de Afghaanse hoofdstad was. De ambassade daar is dicht.

Emiel de Bont is de recent benoemde speciale gezant voor Afghanistan van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was met een Duitse collega in Afghanistan. Zij spraken met de Afghaanse vicepremiers Abdul Ghani Baradar en Abdul Salam Hanafi en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Volgens het ministerie is er onder meer gesproken over het veilig evacueren van Nederlanders en Afghanen, noodhulp en mensenrechten. Buitenlandse Zaken benadrukt dat de ontmoeting geen erkenning van het Taliban-bewind betekent. Nederland wil zo’n 2000 mensen uit Afghanistan halen.

De Nederlandse ambassadeur voor Afghanistan verblijft tijdelijk in Qatar. In de Arabische Golfstaat is ook een vertegenwoordiging van de radicaalislamitische Taliban. De ambassadeur staat daarmee in contact. Qatar heeft geholpen bij het regelen van het bezoek van de gezant.