Verpleegkundigen niet blij met mogelijk vuurwerk

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 zou het betreuren als er dit jaar gewoon vuurwerk wordt afgestoken met de jaarwisseling. ‘De druk op de ziekenhuizen is op dit moment zo hoog. Er is nog geen kentering in de aantallen besmettingen met corona te zien, het stijgt nog steeds. Vandaag gaan er weer ziekenhuizen op rood, omdat ze het niet meer aankunnen.’