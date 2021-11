Philips toont wat herstel in licht lagere Amsterdamse AEX

De AEX eindigde 0,3 procent lager op 825,06 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 1069,58 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,5 procent.

Philips dikte 1,6 procent aan en was koploper bij de hoofdfondsen. Het aandeel kelderde begin deze week nog ruim 10 procent na berichten dat de Amerikaanse waakhond FDA de fabriek bezocht waar Philips zijn slaapapneu-apparaten maakt en daar meer problemen vond. Grootste daler in de AEX was betalingsverwerker Adyen met een min van 2 procent, gevolgd door olie- en gasconcern Shell dat 1,9 procent inleverde.

Unilever

Just Eat Takeaway steeg 0,4 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl heeft geen plannen om zijn Amerikaanse dochteronderneming Grubhub te verkopen. Volgens topman Jitse Groen is het bedrijf wel actief op zoek naar samenwerkingspartners. Just Eat Takeaway werd recent door investeerders opgeroepen om het net overgenomen Grubhub weer snel af te stoten.

Unilever verloor 1,1 procent. Bij het sluiten van de beurshandel werd formeel bekend dat het levensmiddelenbedrijf zijn theedivisie verkoopt aan investeerder CVC Capital Partners voor 4,5 miljard euro. Bronnen hadden al gemeld dat die deal aanstaande was.

Lucas Bols

Bij de kleinere bedrijven was Lucas Bols een uitblinker met een plus van 8,5 procent. De dranken- en likeurenproducent zag de omzet in de afgelopen zes maanden met 70 procent stijgen, mede dankzij de heropening van de horeca. InPost (min 15 procent) zette de daling voort in de MidKap. Het Poolse pakketkluisjesbedrijf kelderde een dag eerder al meer dan 13 procent na een verlaging van de vooruitzichten.

In Londen ging Royal Mail bijna 10 procent omhoog. Het Britse postbedrijf verhoogde zijn winstverwachting en gaat eigen aandelen inkopen en speciaal dividend uitkeren. Thyssenkrupp klom 6 procent in Frankfurt dankzij goed ontvangen jaarcijfers. Ook bevestigde het Duitse industrieconcern zijn waterstofdivisie apart naar de beurs te willen brengen.

De euro was 1,1353 dollar waard, tegen 1,1310 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 78,75 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 80,91 dollar per vat.