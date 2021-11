Kabinet neigt naar geen vuurwerkverbod met oud en nieuw

Het demissionaire kabinet neigt ernaar dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod af te kondigen met oud en nieuw. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS. Zij benadrukken wel dat een definitief besluit pas vrijdag in de ministerraad valt. Daar wordt nog wel de nodige discussie verwacht over de kwestie.

Verscheidene partijen in de Tweede Kamer hadden het kabinet gevraagd om net als vorig jaar geen vuurwerk toe te staan rond de jaarwisseling. De maatregel was destijds bedoeld om de ziekenhuizen, die kampten met een hoog aantal coronapatiënten, niet nog verder te belasten. De laatste weken loopt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer sterk op.

Toch ziet het kabinet volgens ingewijden nu geen aanleiding voor een landelijk verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Gemeenten kunnen wel lokaal maatregelen nemen om vuurwerk aan banden te leggen.

Het Outbreak Management Team (OMT) zou er in het vorige advies een uitspraak over doen, maar schreef toen dat er nog meer onderzoek nodig is voordat het een advies kan uitbrengen. Demissionair premier Mark Rutte zei op de persconferentie over corona van vorige week vrijdag al dat een verbod nog niet zeker was en dat het kabinet er nog over nadacht.