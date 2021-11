Alle Bredase kroegen die na 20.00 uur tapten krijgen waarschuwing

Breda kiest voor een waarschuwing omdat alle overtreders voor het eerst de fout in zijn gegaan qua sluittijden, aldus de woordvoerder. ‘Bij een volgende overtreding volgt een last onder dwangsom, bij een derde keer gaan we over tot inning daarvan. Zo handelen we altijd in dit soort gevallen.’

Vorige week besloot het kabinet strengere coronamaatregelen door te voeren om de opleving van besmettingen tegen te gaan. Kroegen en restaurants moesten vanaf zaterdag voorlopig om 20.00 uur de deuren sluiten, eerder mochten ze tot middernacht open zijn. Bijna overal in Nederland hield de horeca zich aan de nieuwe sluittijd, behalve in Breda. In verschillende uitgaansgebieden, zoals de Havermarkt, de Haven en het Ginneken, weigerden veel ondernemers uit protest hun zaken vroeger op slot te draaien.

Burgemeester Paul Depla toonde begrip voor de kroegeigenaren en gaf hen pakweg een uur respijt. Daarna stuurde hij handhavers op pad die controleerden welke horecagelegenheden nog open waren. Uiteindelijk bleken 25 kroegen zich die zaterdag niet aan de nieuwe regels te houden. De dagen daarna zijn geen overtredingen meer geconstateerd.