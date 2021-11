Liquidatieproces Caloh Wagoh beweegt zich naar voorlopige climax

‘Soms, als ik naar u kijk, zie ik mijn moeder terug.’ Dit verzuchtte verdachte Howard K. (47) donderdag in de zittingszaal van de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tegen de voorzitter van de rechtbank in het liquidatieproces Eris, rond motorclub Caloh Wagoh.

‘Oh jee…’ reageerde de voorzitter, die de van dodelijk geweld bolstaande megazaak al vele maanden met veel gevoel en tact op koers houdt. K: ‘Ja, met dat brilletje op en zo....’

De rechtbank besprak donderdag met een aantal verdachten hun persoonlijke omstandigheden, een vast onderdeel van een strafzaak dat na de bespreking van de feiten aan bod komt. K. raakte geëmotioneerd toen zijn overleden moeder ter sprake kwam. Haar dood heeft zijn leven van structuur ontdaan, zei hij. Daarna was hij in de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh gerold. ‘Zoals u weet is dat allemaal verkeerd afgelopen. Triest. Ik ben teleurgesteld.’

Delano R.

K. geldt als een van de uitvoerders van liquidatieopdrachten die hoofdverdachte Delano R. zou hebben aangenomen. K. zit al ruim vier jaar in voorarrest. ‘Dat is uitzonderlijk lang’, aldus de rechtbankvoorzitter. ‘Zonder dat u weet waar u aan toe bent.’

Een lang voorarrest geldt voor meer verdachten in het proces Eris. In september 2018 hield de politie onder anderen hoofdverdachte Delano ‘Keylow’ R. aan. Hij maakte donderdag van de gelegenheid gebruik uit te varen tegen ‘de media’, die hij verantwoordelijk houdt voor de ‘negatieve beeldvorming’ rond zijn persoon. Volgens justitie heeft R. meerdere ‘moordcommando’s’ aangestuurd, om liquidaties uit te voeren. Ridouan Taghi, hoofdverdachte in een andere omvangrijk moordproces (Marengo), zou de voornaamste ‘klant’ van R. zijn geweest. R. was ‘president’ van Caloh Wagoh. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Voorlopige climax

Het proces Eris, waarin 21 verdachten terechtstaan, nadert een voorlopige climax. Het onderzoek omvat in totaal achttien deelonderzoeken, waaronder vijf zogeheten voltooide liquidaties. Deze zaken zijn inmiddels op de zitting besproken. De rechtbank besteedt 2 december nog een dag aan een verhoor van kroongetuige Tony de G. Zijn persoonlijke omstandigheden werden achter gesloten deuren behandeld, om veiligheidsredenen.

Vanaf 11 januari zal het Openbaar Ministerie zijn visie op de zaak geven, het bewijs uiteenzetten en tenslotte strafeisen tegen de verdachten formuleren. Later in januari en in februari pleiten de advocaten. De uitspraak van de rechtbank staat in juli gepland.