Recordaantal positieve tests in Zuid-Limburg

De corona-epidemie in Nederland blijft records breken, met name in Limburg, de grootste brandhaard van het land. In de afgelopen dag zijn in Zuid-Limburg 1535 positieve tests geregistreerd. Omgerekend komt dat neer op 258,3 bevestigde besmettingen op elke 100.000 mensen. Nog nooit had welke regio dan ook naar verhouding zo veel gevallen.