D66 en Volt willen snel met Kamerbestuur praten over bedreigingen

De Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Nilüfer Gündoğan (Volt) willen op korte termijn praten met het bestuur van de Tweede Kamer over de bedreigende uitlatingen van leden van de Forum voor Democratie-fractie die tegen hen waren gericht. Zij vinden dat hun FVD-collega’s deze week een grens hebben overschreden, schrijven ze in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

De twee Kamerleden vinden het niet voldoende dat degenen die bedreigingen uiten in de plenaire zaal wegkomen met een vermanend woord van de voorzitter. ‘Onze partijen D66 en Volt koesteren het vrije woord, het debat op het scherpst van de snede. Wij vinden dat vrijwel alles gezegd mag en kan worden in de plenaire zaal van ons prachtige Parlement. Vrijwel alles, maar niet alles. Bedreigingen van Kamerleden, direct of indirect, vormen voor ons een harde grens.’

Volgens hen is ‘de urgente vraag nu: hoe gaan we om met bedreigingen in het hart van onze democratie?’

Bergkamp heeft woensdagavond zelf al aangegeven dat ze met alle fracties in gesprek wil over de verharding tijdens debatten in de Tweede Kamer.