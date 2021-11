Bergkamp: Kamerlid durft niet meer te interrumperen om dreigmails

Een Tweede Kamerlid heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp aangesproken en haar verteld dat diegene bang is om collega’s tegen te spreken in debatten in de plenaire zaal. ‘Ik sprak laatst een Kamerlid dat zei: ik durf niet meer te interrumperen, omdat er dan een naar filmpje van mij komt, en dan krijg ik dreigmailtjes’, vertelt Bergkamp. De voorzitter wil in gesprek met alle Kamerfracties over de ‘verharding’ op het landelijk politiek toneel.