Franse minister van Financiën: hoge inflatie is tijdelijk

De hoge inflatie in Europa is tijdelijk van aard als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. De inflatie zal na verloop van tijd weer gaan afzwakken als de energieprijzen dalen, aldus de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Hij roept dan ook op tot kalmte rond de hoge inflatie.

Le Maire zei dit na een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De inflatie in de eurozone lag in oktober op 4,1 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds 2008. Hij stelde verder dat de nog hogere inflatie in de Verenigde Staten niet zal overslaan naar Europa.

Het standpunt van Le Maire komt overeen met de mening van veel bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook zij hebben tot dusver gezegd dat de hoge inflatie tijdelijk is door het sterke economische herstel van de coronacrisis en de wereldwijde leveringsproblemen. ECB-president Christine Lagarde verwacht dat de inflatie in de eurozone in de komende jaren weer onder de doelstelling van 2 procent zal uitkomen.