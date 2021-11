Alibaba onderuit op Wall Street, Kohl’s en Macy’s bij winnaars

De Chinese webwinkelreus Alibaba verloor donderdag bij openingen van de beurzen op Wall Street 8,5 procent aan beurswaarde. Beleggers in New York schrokken van de handelsupdate van de onderneming. Alibaba kampte onder andere met corona-uitbraken en meer concurrentie. Ook de toegenomen regelgeving vanuit de Chinese overheid zat het bedrijf dwars. Cijferupdates van winkelbedrijven Kohl’s en Macy’s vielen wel goed.

Macy’s noteerde in de vroege handel 4,4 procent hoger. Het bedrijf presteerde de voorbije maanden beter dan verwacht en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Daarbij lukte het Macy’s veel nieuwe klanten te trekken. Kohl’s ging op zijn beurt bijna 9 procent vooruit. Ook Kohl’s is positiever over de prestaties dit jaar, geholpen door de hogere omzetten van winkels die langer dan een jaar open zijn.

Naast Alibaba kwam ook branchegenoot JD.com met cijfers. Die in New York genoteerde Chinese webwinkel won 7 procent. JD.com merkte een groeiende vraag naar online shoppen. Verkoper van netwerkapparatuur Cisco Systems verloor 8 procent door tegenvallende vooruitzichten.

Nvidia

Het tegenovergestelde gold voor chipconcern Nvidia (plus 9 procent) dat met zijn handelsupdate de handen van beleggers wel op elkaar kreeg. Dat deed ook maker van lingerie Victoria’s Secret (plus 10,6 procent). Het was voor het lingeriemerk voor het eerst dat het als losstaand bedrijf cijfers publiceerde. Farmaceut Pfizer won 1,3 procent. De VS hebben hebben onder voorwaarden voor 5,3 miljard dollar aan Covid-pillen bij het bedrijf besteld.

De Dow-Jonesindex daalde 0,1 procent tot 35.892 punten. De S&P 500 ging 0,2 procent vooruit tot 4696 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 15.954 punten. Beleggers reageerden onder andere op cijfers over het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Die waren goeddeels als verwacht.

De markten zijn ook nog altijd in afwachting van de beslissing van president Joe Biden over de benoeming van de voorzitter van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. De termijn van huidig Fed-voorzitter Jerome Powell loopt in februari af en mogelijk mag hij op voor een tweede termijn. Fed-bestuurder Lael Brainard wordt ook als kanshebber gezien. Een keuze voor Brainard zou volgens kenners kunnen betekenen dat de Fed nog voorzichtiger wordt met het verhogen van de rente.