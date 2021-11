Poetin beschuldigt westerse landen van escalatie in Oekraïne

Westerse landen gooien olie op het vuur in het conflict in Oekraïne door oefeningen te houden op de Zwarte Zee en met militaire vliegtuigen op 20 kilometer van de grens van Rusland te vliegen, zegt de Russische president Vladimir Poetin. Volgens hem nemen ze Russische waarschuwingen niet serieus genoeg en zouden ze Moskou serieuze veiligheidsgaranties moeten geven.

De gesprekken over het conflict in het oosten van Oekraïne, waar Rusland tienduizenden militairen aan de grens heeft gestationeerd, zijn volgens Poetin op een dood spoor beland. En de NAVO heeft door de banden met Rusland af te snijden alle kanalen voor dialoog verwoest, klaagde Poetin. Hij herhaalde open te staan voor gesprekken, ook met de VS.

De Russische troepenverplaatsingen voeden de vrees in Oekraïne dat er mogelijk een aanval aan zit te komen. Een Britse generaal waarschuwde eerder dat de kans op een militair conflict tussen het Westen en Rusland tientallen jaren niet zo groot is geweest als nu.

Poetin beschuldigde het Westen er verder van de migrantencrisis bij zijn bondgenoot Belarus te hebben veroorzaakt. Het regime van president Loekasjenko heeft duizenden mensen uit het Midden-Oosten laten overkomen, maar zij stuitten op zwaarbewaakte grenzen in Polen, Litouwen en Letland. Die landen zien Rusland als een grote bedreiging.