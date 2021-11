Tsjechië voert maandag 2G-beleid in vanwege toename besmettingen

De invoering van het zogenoemde 2G-beleid gaat in Tsjechië door. Het kabinet heeft definitief besloten dat vanaf maandag alleen mensen die hun coronaprikken hebben gehad of van Covid-19 zijn genezen naar bijvoorbeeld restaurants, hotels en kappers mogen gaan. Ongevaccineerden worden dus geweerd.

Met het plan, dat woensdag al door premier Andrej Babis werd bekendgemaakt, wordt gereageerd op de flinke toename van het aantal coronabesmettingen in Tsjechië. Dinsdag testten 22.511 mensen positief op het coronavirus, een dagrecord. Door de snelle verspreiding van het virus neemt de druk op de ziekenhuizen toe, met name in het oosten van het land.

De 2G-regel is volgens Babis nodig omdat de huidige beperkingen niet voldoende zijn. Zijn regering wil dat meer mensen zich laten inenten. De vaccinatiegraad in Tsjechië loopt volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) iets achter op het gemiddelde van de Europese Unie. In het land is 57,9 procent van de hele bevolking volledig ingeënt, terwijl dat het EU-gemiddelde op 58,9 procent ligt.