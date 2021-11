Zorg vreest ‘vast te lopen’ met strengere quarantaineregels

Zorgorganisaties vrezen grote personeelsproblemen als de strengere quarantaineregels, waarvan de details nog worden uitgewerkt, ook voor hun personeel gaan gelden. Het nieuwe uitgangspunt wordt dat huisgenoten van mensen die het coronavirus hebben opgelopen uit voorzorg thuis moeten blijven. Ook als ze zijn gevaccineerd of eerder hersteld van een corona-infectie. ‘Dat kunnen wij ons vanuit de zorg niet veroorloven’, laat de woordvoerster van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers namens hem weten.

‘Onwerkbaar’ wordt het volgens Kuipers als ziekenhuispersoneel niet wordt uitgezonderd. ‘Dan lopen we vast’, vreest de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De gehandicaptenzorg denkt er precies zo over. Die sector vreest een verdubbeling van het nu al hoge ziekteverzuim. In een brandbrief aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) het ‘zeer wenselijk om zorgmedewerkers met cliëntcontact die gezond zijn zo veel mogelijk aan het werk te houden’.

Zo veilig mogelijk werken

Zorgbonden zien uitzonderingen voor zorgpersoneel juist niet zitten. FNV Zorg & Welzijn stelt dat dezelfde afspraken moeten gelden voor iedereen. ‘We willen geen situaties waarbij medewerkers gedwongen worden om toch te komen werken, terwijl ze weten dat zij mogelijk besmettelijk zijn.’ Beroepsorganisatie NU’91 vindt dat eerst naar andere oplossingen moet worden gekeken, zoals het aantrekkelijker maken voor parttimers om meer uren te draaien. ‘Ik snap dat het een groot probleem is, maar je wilt zo veilig mogelijk werken’, zegt een woordvoerder.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen het quarantainebeleid wordt aangescherpt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt nog aan een nieuwe richtlijn. Een woordvoerder kon donderdag nog niet zeggen of daarin uitzonderingen komen te staan. Ook liet hij in het midden wanneer de richtlijn precies zal verschijnen. Op de website van de Rijksoverheid staat dat de regels voor quarantaine ‘naar verwachting’ deze vrijdag worden aangepast.

Onoplosbare dilemma’s

VGN-directeur Frank Bluiminck waarschuwt in zijn brief aan de minister voor ‘onoplosbare dilemma’s op de werkvloer en gedachten in de richting van ongehoorzaamheid’. Wat hem betreft moeten gezonde, klachtenvrije zorgmedewerkers daarom worden uitgezonderd van de regel.

Zowel Bluiminck als de woordvoerster van Kuipers wijst erop dat zorgmedewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. ‘We zijn gewend om de patiënt op die manier te beschermen, bijvoorbeeld met chirurgische mondkapjes en handschoenen, dat hoort bij ons dagelijkse werk’, aldus de woordvoerster.