Ruim 125 bezoekers eisen 750 miljoen van Travis Scott en festival

In de gezamenlijke aanklacht worden onder meer de rapper, promotor Live Nation, Apple Music, die het festival livestreamde, en locatie NRG Park in Houston beschuldigd van nalatigheid. Zij hadden eerder moeten ingrijpen om te voorkomen dat tien mensen omkwamen in het gedrang en nog eens tientallen gewond raakten, vinden de aanklagers.

Er lopen al meerdere aanklachten tegen onder anderen Scott vanwege het drama. De advocaat die de ruim 125 bezoekers in de meest recente aanklacht bijstaat, verwacht binnenkort nog een aanklacht met ruim honderd festivalgangers in te dienen.

Hoe het komt dat de situatie tijdens het festival zo uit de hand is gelopen, wordt nog onderzocht.