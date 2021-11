Bondsdag gaat akkoord met vervangende coronawet voor Duitsland

De Bondsdag in Duitsland heeft ingestemd met een vervangende wet voor de coronamaatregelen in het land. De wet die nu nog de juridische basis legt voor het opleggen van beperkingen verloopt volgende week donderdag.

Het wetsvoorstel is het eerste dat afkomstig is van de drie partijen die vergevorderde gesprekken voeren over het vormen van een nieuwe regering. In de vervangende wet van de centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP mist een aantal bestaande maatregelen, maar worden er ook nieuwe geïntroduceerd.

Bij invoering van de nieuwe wet kunnen bijvoorbeeld scholen, winkels, horecazaken en sportfaciliteiten niet meer gesloten worden. Het wordt daarnaast mogelijk op werkplekken en in het openbaar vervoer het gebruik van coronapassen te verplichten, wat betekent dat toegang alleen mogelijk is voor mensen die zijn getest, gevaccineerd of genezen.

Volgens het conservatieve blok CDU/CSU van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel is de nieuwe wet zwakker dan de huidige, maar het blok wordt er zelf door de drie partijen van beschuldigd niet genoeg te hebben gedaan toen de christendemocraten zelf aan de macht waren. CDU/CSU dreigt nu het wetsvoorstel vrijdag in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer waar de deelstaten in zijn vertegenwoordigd, te blokkeren.