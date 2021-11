OESO: burgers bezorgd over ongelijkheid, wel verdeeld over aanpak

Inwoners van landen die zijn aangesloten bij Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maken zich steeds meer zorgen over de groeiende ongelijkheid bij het herstel uit de coronacrisis. Maar over de aanpak ervan lopen de meningen nogal uiteen. Dat concludeert de in Parijs gevestigde denktank in een nieuw rapport.

Vier op de vijf burgers in de OESO-landen vinden dat de inkomensongelijkheid in hun land te groot is. Ook qua gelijke kansen is dat het geval, waarbij naast de grote inkomens- en loonverschillen ook een lage ‘sociale mobiliteit’ wordt waargenomen. Verder wordt opgemerkt dat de zorgen, maar ook de kloof, in de laatste dertig jaar zijn toegenomen.

Meer dan zes op de tien burgers in de lidstaten van de organisatie vinden dat hun regering meer moet doen om de inkomensverschillen tussen rijk en arm te verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van belastingen en andere regelingen. Mensen zijn minder geneigd de kwestie aan te kaarten als uitkeringsregelingen niet doelgericht zijn.

Verdeling

Verder zijn minder ondervraagden voorstander van hogere belastingen als zij menen dat corruptie wijdverspreid is onder overheidsambtenaren, waardoor het extra geld mogelijk verkeerd terecht komt. Ook mensen die zich niet lijken in te spannen om het beter te krijgen kunnen het beeld over betere verdeling van de welvaart vertroebelen.

De OESO bestaat uit een kleine veertig landen die de beginselen onderschrijven van de markteconomie, rechtsstaat en mensenrechten. Ook Nederland is lid.